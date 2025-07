Incêndio em residência mobiliza Bombeiros em Varginha

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na noite desta quarta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar em Varginha foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio, em uma residência geminada, localizada na rua Independência, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

O imóvel atingido encontrava-se desocupado no momento da ocorrência, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas antes da chegada do socorro.

Segundo as primeiras informações colhidas no local, o incêndio teria se iniciado em um ponto de ligação irregular de energia elétrica (popularmente conhecido como “gato”) entre as duas casas vizinhas. As chamas atingiram parte da residência, consumindo alguns móveis e utensílios domésticos.

A ação rápida da guarnição foi essencial para controlar o fogo e evitar que se alastrasse para a casa ao lado. Após o combate às chamas, os Bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, a fim de eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança do ambiente.

Felizmente não houve registro de vítimas, apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de instalações elétricas regulares e feitas por profissionais habilitados, para evitar tragédias como esta.

Fonte: Corpo de Bombeiros