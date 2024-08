Incêndio em residência mobiliza Bombeiros de Varginha

Não houve vítimas, os moradores, mãe e dois filhos não estavam em casa, as causas do incêndio são indeterminadas.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (08/08), o Corpo de Bombeiros de Varginha atendeu a um incêndio em um imóvel residencial, localizado na rua Pedro Marcelino, no bairro Cruzeiro do Sul, em Varginha.

Chegando no local os Bombeiros constataram tratar-se de um imóvel residencial unifamiliar de quatro cômodos e banheiro e área construída de aproximadamente 40 metros quadrados, onde as chamas consumiam móveis e atingia também grande parte da madeira do telhado já que a casa não possuía laje.

A equipe dos bombeiros combateram e extinguiram o incêndio, sendo que após os trabalhos de rescaldo, devido aos danos estruturais, condições de não habitabilidade, opinaram pela interdição do imóvel.

Não houve vítimas, já que os moradores da casa, mãe e dois filhos não estavam. As causas do incêndio são indeterminadas.

Fonte: Corpo de Bombeiros