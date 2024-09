Incêndio em Hotel de Varginha mobiliza equipe dos Bombeiros

Foto: Rede Class Hotel

Na tarde deste sábado (14), por volta das 16h40 em Varginha, o gerente do Hotel Class entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, através do número de emergência 193, informando sobre um princípio de incêndio nas dependências do hotel, situado ao lado do Via Café Shopping. Imediatamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o local.

Ao chegarem, os Bombeiros constataram a presença de uma leve quantidade de fumaça na casa de máquinas, localizada no último andar do hotel. A origem da fumaça foi identificada como sendo o superaquecimento de um motor que aquece uma das bobinas do sistema. Segundo informações prestadas pelo gerente, o incidente teria sido causado, possivelmente, por um curto-circuito, resultando em um princípio de incêndio.

O gerente e um funcionário do hotel agiram rapidamente, utilizando extintores para conter o fogo, que foi prontamente controlado. Como medida preventiva, a energia do hotel foi desligada para segurança de todos, e os hóspedes foram evacuados preventivamente.

Apesar da presença no local, o Corpo de Bombeiros não precisou realizar qualquer intervenção direta, uma vez que o princípio de incêndio já havia sido controlado pela equipe do hotel. Após uma verificação da situação, os Bombeiros foram dispensados pelo gerente, que confirmou que o incidente estava sob controle.

Fonte: Corpo de Bombeiros