Inauguração da Vila Sapiens marca segundo dia do Congresso Internacional

Foto: Unis

O segundo dia de atividades do 8º Congresso Internacional do Grupo Unis foi repleto de momentos marcantes com a inauguração de um novo espaço na Cidade Universitária, a realização de atividades com temas muito relevantes que encheram as nossas salas e a abertura ao público do nosso espaço de entretenimento do Congresso, que trouxe uma praça de alimentação e muita música para o evento.

Vila Sapiens

Um dos destaques deste segundo dia de atividades, foi a inauguração de um novo, e importante, espaço na Cidade Universitária: a Vila Sapiens, um lugar que proporcionará o nascimento de novas ideias, o desenvolvimento de novas habilidades para os colaboradores e conectará os estudantes ao mercado corporativo.

A Vila Sapiens é um núcleo integrador de inovação, parte de um ecossistema maior, com o objetivo de tornar a formação dos alunos ainda mais alinhada ao mercado de trabalho e às necessidades contemporâneas, além de aumentar a performance administrativa do Unis e impulsionar o desenvolvimento regional.

Em uma área dividida em diversos containers, a Vila Sapiens oferece um ambiente vivo, com espaços para promover o convívio entre diferentes startups; se conectar em reuniões online; fazer cursos e capacitações diversas; trazer ao mundo as melhores ideias; e também para se movimentar sempre que necessário.

Durante os dias do Congresso, a Vila Sapiens vai receber atividades especiais, desenvolvidas pelo Grupo Unis e pelo Cesullab, trazendo conteúdos sobre inovação, futuro do trabalho e o ecossistema do qual fazemos parte. Ao todo serão 16 capacitações, workshops e painéis, todos presenciais e com certificação.

A primeira atividade do espaço, foi um Workshop de Facilitação de Inovação, conduzido pelo Head de Produtos e Líder de Verticais do Cesullab, Filipe Barbosa.

Palestras do Direito

O Auditório do Bloco B da Cidade Universitária recebeu, na segunda noite do Congresso, duas palestras voltadas à área do Direito que encheram a sala de alunos, professores e profissionais da área.

Primeiro, o Presidente da OAB/MG, Dr. Sérgio Rodrigues Leonardo, advogado formado na Fateps, conduziu uma palestra aos presentes abordando o tema da Delação Premiada.

Em um segundo momento, o Dr. Gustavo Chalfun, Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, explorou o tema da Advocacia Pós-Pandemia em sua palestra, trazendo em sua fala a importância de Ressignificar, Reconectar e Reinventar a área jurídica.

Entretenimento e Gastronomia

Além de muito conhecimento e contato com novas visões de mundo, o Congresso também promove diversos momentos de entretenimento, com diferentes opções gastronômicas para completar a programação deste evento.

Para fechar a segunda noite do Congresso, recebemos no estacionamento principal da Cidade Universitária, uma praça de alimentação com uma ampla diversidade de comidas e bebidas, além da apresentação musical da banda Apréza.

O Congresso é aberto a todos os interessados e as atividades são gratuitas! Confira a programação completa do evento no site: ci.unis.edu.br.

Fonte: Unis