IMPC indica deflação em Varginha no mês de maio

Foto: Prefeitura de Varginha

O Índice Municipal de Preços ao Consumidor de Varginha (IMPC-Unis), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Unis e GEESUL, teve em maio uma deflação de -1,90% em comparação com o mês anterior. No período de doze meses, entre maio de 2022 e maio de 2023, o índice acumulado atinge -1,04%.

O IMPC-Unis consiste em um índice que mensura a inflação geral na cidade a partir do comportamento médio dos preços de 5 grandes grupos de gastos: Alimentação, Habitação, Transporte, Educação e Comunicação. Estes grupos são divididos em 11 subgrupos e 44 itens que totalizam 503 preços coletados.

No decorrer do mês de maio, o único grupo que apresentou alta em seus preços médios foi comunicação (2,56%) com destaque para a elevação nos planos de telefonia móvel (12,53%) e para a queda nos valores médios dos planos básicos de internet (-1,99%).

O grupo alimentação demonstrou uma pequena queda de -0,90%. Os produtos com maiores altas foram alface (12,17%), cebola (6,33%) e ovos (5,07%) ocasionadas, principalmente, em virtude da oferta mais restrita destes produtos devido ao clima mais frio. As quedas mais consideráveis ocorreram com batata (-27,03%), banana (-11,88%) e feijão carioquinha (-9,42%) devido à entrada de colheita atrasada dos hortifrutigranjeiros e da intensificação da safra do feijão.

Habitação indicou queda de -2,02%, com destaque de alta para os preços médios dos produtos de limpeza residencial (0,46%), enquanto que o gás de cozinha e itens de higiene pessoal tiveram diminuição de -2,90% e -2,04%, respectivamente.

O grupo com maior declínio nos valores médios dos componentes foi o transporte (-5,97%) em função das quedas ocorridas nos combustíveis: óleo diesel (-11,09%), gasolina (-5,75%) e etanol (-5,67%).

O grupo educação apresentou estabilidade.

O resultado da inflação de Varginha encontra algumas semelhanças com o índice oficial de inflação do Brasil (IPCA) também divulgado nesta data (07/06). O IPCA foi de 0,23% (abaixo das expectativas), ocasionado principalmente pela alta no grupo de saúde, que não é considerado no levantamento do IMPC-Unis. Porém, os resultados dos grupos e itens de transporte, artigos de residência, alimentação e comunicação indicaram forte convergência de resultados, com os indicadores de Varginha demonstrando quedas maiores que o nível geral do país.

Em relação às previsões do mês anterior, não houve a alta esperada para produtos alimentícios, no entanto a queda nos combustíveis ocorreu. Para o curto prazo é esperada uma elevação nos preços dos combustíveis e possíveis impactos que o frio e a entressafra poderão ocasionar em alguns produtos alimentícios, mas sem ocasionar forte volatilidade no índice inflacionário.

Fonte: Unis