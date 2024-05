II Festival Escolar de Dança e Ginástica realizado pelo curso de Educação Física do Unis começa na próxima segunda-feira

O II Festival Escolar de Dança e Ginástica é aberto a todo o público interessado e acontece no Theatro Capitólio, entre as 8h e 11h.

Foto: Grupo Unis

Entre os dias 27 e 29 de maio, a turma do terceiro período do curso de Educação Física do Unis, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e a Secretaria Municipal de Educação (Seduc), vão realizar o II Festival Escolar de Dança e Ginástica.

Organizado como parte do Projeto Integrador do curso de Educação Física, o Festival reúne alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas e particulares de Varginha, em um formato demonstrativo, com a proposta de incentivar a arte e a cultura da dança e da ginástica no contexto escolar.

Na primeira edição, realizada no ano passado, o Festival mobilizou quase 500 alunos de 28 escolas de Varginha. O Festival tem o objetivo de difundir a prática e a apreciação desta modalidade do universo rítmico e gímnico. Ao proporcionar o encontro de praticantes, cria-se um cenário de troca de experiências, estimulando, assim, a ampliação de horizontes e a valorização da pesquisa de novas possibilidades corporais. Também é um dos valores deste Festival a busca de formas de comunicação entre o movimento, o processo de criação de composições coreográficas e o público espectador.

O II Festival Escolar de Dança e Ginástica é aberto a todo o público interessado e acontece no Theatro Capitólio, entre as 8h e 11h.

Fonte: Grupo Unis