II Café com as Mulheres será no dia 07/03

O evento também realizará uma ação social em benefício ao Instituto Davi Dow.

Foto: GCMV

Varginha recebe, através da Guarda Civil Municipal de Varginha, no próximo dia 07 de março (sexta-feira), o evento “II Café com as Mulheres”, em homenagem ao Dia das Mulheres, que será no sábado (08/3).

Evento que será realizado no auditório do INPREV, tem como finalidade, homenagear as mulheres pertencentes às forças de Segurança Pública de nosso município e região que estarão presentes, e também algumas outras convidadas, mulheres empreendedoras que se destacam em nosso município, bem como proporcionar um momento de capacitação e integração.

As palestras serão ministradas pela GCM Ducirlener Aparecida Inez, da Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas, que abordará o tema “O auto índice de suicídio nas Instituições de Segurança Pública, o que podemos fazer para redução desses dados e como identificar esses casos”, e também pela empresária Ana Veiga com a palestra Liderança feminina.

O evento também realizará uma ação social em benefício ao Instituto Davi Dow.

Fonte: GCMV