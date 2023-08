Hospital Regional do Sul de Minas realiza o 1º Simpósio da Saúde em comemoração aos seus 100 anos

Evento será realizado no dia 24 de agosto de 2023, das 8h30min às 18h30min, no IPECONT.

Foto: Divulgação Hospital Regional Sul de Minas

O Hospital Regional do Sul de Minas, instituição filantrópica que atende 157 municípios da região e abrange cerca de 2 milhões de habitantes, realizará o 1º Simpósio da Saúde em comemoração aos seus 100 anos. O evento tem como tema “Oportunidades e Desafios para garantir a sustentabilidade dos hospitais filantrópicos” e será realizado no dia 24 de agosto de 2023, das 8h30min às 18h30min, no IPECONT.

O Simpósio tem como público-alvo gestores municipais da saúde, conselheiros da saúde, gestores de hospitais filantrópicos da região e profissionais da saúde. Serão realizados três painéis com palestrantes renomados. Além disso, haverá a apresentação de um case de sucesso de um hospital filantrópico.

O Hospital Regional do Sul de Minas é classificado como Hospital Geral e Especializado e é referência em atendimento na micro e macro região do Sul de Minas. A instituição é credenciada como referência para alta complexidade em cardiologia e neurologia, possuindo Unidade de Hemodinâmica, Cardiologia Clínica e Cirúrgica, Neurologia Clínica e Cirúrgica, UTI Adulto, Clínica Geral e Cirúrgica. Além disso, integra a Rede Urgência e Emergência (Cardiologia e Neurologia na classificação Nível I), é referência em Materno Infantil, possui UTI Neonatal, Pediatria, Casa de Apoio às Gestantes e Puérperas, Banco de Leite Humano e Centro de Reabilitação Física.

Ao longo de sua história, o Hospital Regional tem enfrentado muitos desafios, mas sempre soube superá-los com coragem e determinação. Graças ao trabalho incansável de seus profissionais e ao apoio de seus parceiros e colaboradores, essa instituição se tornou uma referência em saúde pública e um símbolo de esperança para milhares de pessoas.

Juntos pela saúde: Cuidando com excelência e solidariedade!

As inscrições para o 1º Simpósio da Saúde são gratuitas e limitadas. Não perca a oportunidade de participar deste importante evento para a saúde da região.

Fonte: Karoliny Cassimiro / Agência Tupã