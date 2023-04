Hospital da Criança levará nome de “Katia Nogueira Paiva Campos”

Homenagem foi anunciada na inauguração do Centro Especializado em Reabilitação II, na manhã desta quinta-feira (27), pelo Prefeito de Varginha.

Na manhã desta quinta-feira (27), autoridades, colaboradores, familiares e alunos da Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), se reuniram na instituição para prestigiar a inauguração do Centro Especializado em Reabilitação (CER II), Katia Nogueira Paiva Campos.

O Prefeito Vérdi Melo marcou presença na inauguração e durante seu discurso anunciou que em conversa com os vereadores Dr. Lucas e Dr. Fernando Guedes, o Hospital da Criança receberá o nome de Katia Nogueira Paiva Campos, quem dedicou a vida à causa das pessoas com deficiência. Conforme Vérdi, “o hospital não poderia ter outro nome uma vez que Katia dedicou sua vida toda às crianças especiais”.

Além do chefe do executivo, marcaram presença na inauguração o vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, os vereadores Dudu Ottoni, Dr. Lucas, Joãozinho Enfermeiro, Professor Rodrigo Naves e Zilda Silva, os assessores dos deputados Professor Cleiton, Diego Andrade e Greyce Elias.

O descerramento da placa foi feito pela mãe da homenageada, Dona Genes Figueiredo Paiva, acompanhada pelos familiares de Katia.

O CER II também homenageia Katia Nogueira Paiva Campos, que sonhou, buscou e idealizou este projeto para a Fuvae. A abrangência assistencial do serviço oferecido pelo CER II, é macroregional, atendendo municípios da microrregião de Varginha, São Gonçalo, Monsenhor Paulo, Cordislândia e Elói Mendes e 53 municípios da regional de Pouso Alegre, conforme proposta habilitada pelo Ministério da Saúde.

O fluxo assistencial é composto de avaliação na atenção básica, encaminhamento para a Junta Reguladora e está fará o encaminhamento para o serviço de referência. Quando o usuário chegar no CER II será avaliado, admitido no serviço que fará a indicação do dispositivo ou tratamento de reabilitação mais indicado.

Conforme Deliberação CIB-SUS/MG Nº3.477, de 21/07/2021, existem na região 104.635 mil pessoas com Deficiência Intelectual e Física.

Cumprimentos

Após a inauguração os deputados (as) Greyce Elias (Avante) e Professor Cleiton (PV), enviaram seus cumprimentos à direção da Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE).

“Cumprimentando toda a Direção da Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais – FUVAE, essa reconhecida Instituição a qual já tive a graça em poder destinar recursos, venho parabenizá-los pela inauguração do CER II – Centro Especializado em Reabilitação Kátia Nogueira Paiva Campos, certa que esse espaço oferecerá atendimento assistencial multiprofissional, de importância macrorregional. Renovo na oportunidade nosso apoio a essa Instituição, que presta relevantes serviços”. Greyce Elias

Deixo meus cumprimentos e parabéns à direção da Fundação Varginhense de Assistência aos excepcionais (FUVAE), uma das principais instituições de Varginha e região, a qual tenho orgulho de ser parceiro através de meu mandato, pela inauguração do CER II Centro Especializado em Reabilitação, que receberá, como forma de homenagem e agradecimento, nome da ex-diretora e principal pilar da instituição durante tantos anos, Kátia Nogueira Paiva Campos. À toda equipe da FUVAE e aos amigos e família de Kátia Paiva, em nome de seu filho Guilherme Paiva Campos e seu esposo Antônio Carlos Medes Campos, deixo meu abraço fraterno e reforço meu compromisso e apoio com toda instituição. Professor Cleiton.

Sobre Kátia Nogueira Paiva Campos

Nascida em 27/03/1961, Kátia iniciou sua história na FUVAE bem jovem e já aos 18 anos, foi registrada como funcionária da instituição, sendo escolhida por seu avô, que observou sua dedicação, carinho e respeito pelas pessoas com deficiência.

Kátia dedicou sua vida para cuidar e melhorar a vida das pessoas com deficiência em sua passagem nessa terra. Lutou muito e fez a diferença na vida de muitas famílias, crianças e jovens, buscando sempre elevar o nome da FUVAE, através da capacitação dos profissionais, da busca de recursos financeiros, de parcerias com empresas e reconhecimento pela sociedade.

A FUVAE se transformou sob seus cuidados. Proporcionou um ambiente satisfatório para aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno/usuário, para que todos tivessem oportunidade para desenvolver suas capacidades, vencer as limitações impostas pela deficiência e pelos diversos tipos barreiras que enfrentavam (arquitetônica, atitudinal e metodológica). Proporcionou a todos a qualidade de vida que desejava, através de suas ações.

Sua presença foi de extrema importância para que a FUVAE se tornasse referência por toda região. Hoje a instituição tem um espaço amplo para atender as necessidades dos mais de 400 alunos/usuário.

Kátia deixa um legado de mais de 40 anos dedicados às pessoas com deficiências.