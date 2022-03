Hospital Bom Pastor tem novo número; mudança visa melhoria no atendimento, diz prefeitura

De acordo com a administração municipal, a alteração segue o “processo de melhoria contínua”. O número passará (35) 3690 1000 para (35) 3606 3300.

Redação CSul/Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha comunicou, nesta segunda-feira (28), que o Hospital Bom Pastor está com número novo. De acordo com a administração municipal, a alteração segue o “processo de melhoria contínua”. O número passará (35) 3690 1000 para (35) 3606 3300.

Ainda conforme a prefeitura, a mudança se faz necessária para melhor atender aos clientes e parceiros, com uma telefonia mais moderna e eficiente, bem como já contemplar a expansão de linha com a chegada do Hospital da Criança, em construção.

“Nosso sistema de telefonia é limitado e antigo agora vamos expandir e modernizar, um ganho enorme para nossos clientes, parceiros e servidores, pois colaborara para uma assistência à saúde mais eficiente” – conta Luciana Almeida, chefe da Divisão Administrativa do Hospital Bom Pastor.