Hospital Bom Pastor se inscreve junto ao Ministério da Saúde e recebe mais um Acelerador Linear

Hospital foi contemplado com R$ 8 milhões para a compra de mais um Acelerador Linear

Foto: FHOMUV

O Ministério da Saúde publicou, no dia 04 de maio de 2023, a PORTARIA GM/ MS No 544, que estabeleceu critérios para a destinação de mais de R$ 3 bilhões para todos os Estados e Municípios do Brasil.

Uma das prioridades da Portaria 544, seria a destinação de recursos para aquisição de acelerador linear para renovação dos serviços de radioterapia.

Tão logo tomou conhecimento da portaria, a prefeitura de Varginha, por meio do Hospital Bom Pastor, cadastrou sua proposta de número 11234223000123029, solicitando recursos na ordem de R$ 8 milhões para adquirir mais um Acelerador Linear para melhorar a qualidade do atendimento oferecido aos pacientes de Câncer.

“Após análise técnica do Ministério da Saúde, a proposta foi aprovada e o Hospital Bom Pastor foi contemplado com recursos do SUS, da ordem de R$ 8 milhões para renovar e ampliar o parque tecnológico da radioterapia e prosseguir com a missão de tratar pacientes com câncer”, explica Leandro de Paula Sarto, Chefe do Departamento de Oncologia do Hospital Bom Pastor.

Vale lembrar que em 19 de março de 2024 a Prefeitura de Varginha inaugurou um novo Acelerador Linear no Hospital Bom Pastor, um equipamento de alta tecnologia, adquirido pelo município com recursos de R$ 5 milhões dos cofres públicos e outros R$ 5 milhões por meio de recursos viabilizados pelo Deputado Federal Diego Andrade.

“Em 45 dias úteis de funcionamento o equipamento já atendeu 176 pacientes com a radioterapia”, disse o prefeito Vérdi Melo.

Fonte: Prefeitura de Varginha