Hospital Bom Pastor recebe visita do Deputado Federal Diego Andrade

Diego foi responsável, entre outras emendas, pela verba que garantiu o Acelerador Linear, equipamento utilizado no tratamento de câncer.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Prefeito Leonardo Ciacci recebeu nessa quarta-feira, 26, a visita do Deputado Federal Diego Andrade e sua equipe, que vieram à Varginha para tratar de diferentes assuntos.

O deputado esteve no Hospital Bom Pastor em reunião com a diretora Rosana Paiva e com o

Acompanhado pelo Prefeito Leonardo e pelo ex-prefeito Vérdi, o Secretário de Saúde Adrian Nogueira, o medido Dr l. Armando Fortunato e o vereador Faustinho, o deputado visitou o Ambulatório de Especialidades Pediátricas, anexo ao HBP. Logo depois, concedeu entrevista à Rádio Melodia e visitou a Cooperativa Minasul, onde ressaltou a importância da Rota do Café pra cidade e pra região.

O Prefeito Leonardo Ciacci agradeceu a visita e falou da parceria com o deputado. “Diego é nosso parceiro e amigo. Tem uma linda história com nossa cidade e estamos gratos pelo apoio e por tantas conquistas pra Varginha que ele nos proporciona”, completou.

O deputado reforçou que “Varginha está na nossa prioridade de trabalho. Desde o meu primeiro mandato focamos muito na saúde e estamos felizes com essas conquistas. Vamos continuar investindo para melhorar a saúde, a educação e a infraestrutura da nossa cidade”, reforçou.

Fonte: Prefeitura de Varginha