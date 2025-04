Hospital Bom Pastor recebe treinamento de liderança

Foco da treinamento foi a implementação do método japonês 5S.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta quinta-feira,, dia 17 de abril, o Hospital Bom Pastor, em Varginha, promoveu um treinamento com toda a sua equipe de liderança, com foco na implantação do método 5S.

A capacitação foi realizada pelo SENAC e contou com a participação de coordenadores, supervisores e líderes de setores.

O objetivo é aplicar os cinco pilares do 5S — utilização, ordenação, limpeza, padronização e disciplina — para melhorar a organização, segurança e eficiência no ambiente hospitalar.

Método 5S

O método 5S é uma ferramenta de gestão japonesa que visa organizar, limpar e padronizar o ambiente de trabalho.

Os 5S são:

Seiri : Senso de utilização, ou seja, classificar, liberar a área e separar o útil do inútil

: Senso de utilização, ou seja, classificar, liberar a área e separar o útil do inútil Seiton : Senso de organização, ou seja, arrumar e ordenar

: Senso de organização, ou seja, arrumar e ordenar Seiso : Senso de limpeza, ou seja, brilhar

: Senso de limpeza, ou seja, brilhar Seiketsu : Senso de normalização, ou seja, padronizar, assear e ter saúde

: Senso de normalização, ou seja, padronizar, assear e ter saúde Shitsuke: Senso de disciplina, ou seja, sustentar e ter autodisciplina

O método 5S pode ser aplicado em empresas de diversos setores, como manufatura, saúde, hotelaria e bancos.

Fonte: Prefeitura de Varginha