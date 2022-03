Hospital Bom Pastor recebe nova sala cirúrgica, e passará a realizar 64 cirurgias no mês

Segundo a prefeitura, foi repassado à instituição o recurso no valor de R$ 1 milhão para a aquisição de equipamentos necessários à abertura da nova sala, que possibilitará um aumento de 64 cirurgias por mês voltadas às todas especialidades.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O Hospital Bom Pastor em Varginha irá receber, nos próximos dias, uma nova sala cirúrgica. Segundo a prefeitura, foi repassado à instituição o recurso no valor de R$ 1 milhão para a aquisição de equipamentos necessários à abertura da nova sala. Ainda conforme a administração municipal, o novo espaço possibilitará um aumento de 64 cirurgias por mês voltadas às todas especialidades.

“A abertura de mais uma sala no Centro Cirúrgico no Hospital Bom Pastor é importante pois ampliará a capacidade deste setor para atendimento à demanda atual. Com isso, poderemos viabilizar também a demanda reprimida de cirurgias eletivas em função dos últimos dois anos de pandemia, quando, por determinação do Ministério da Saúde, foram suspensas”, explicou o prefeito Vérdi Melo.

De acordo com a diretora geral do hospital, Rosana Morais, foi apresentado à prefeitura a atual demanda de cirurgias em caráter de urgência e emergência no hospital que, segundo ela, teve um aumento de 18% se comparado os anos de 2020 e 2021. Ainda conforme Morais, há também, situações reprimidas de cirurgias em virtude da pandemia .

Segundo o presidente da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV), Edson Antônio Menegueli, o repasse dos recursos foi autorizado pela administração municipal que, conforme ele, se mostrou sensibilizada com a situação.