Hospital Bom Pastor recebe educação continuada sobre botulismo

O Estado passou material do alerta do Botulismo Iatrogênico.

Foto: FHOMUV

Durante esta segunda e terça-feira (14 e 15 de julho), profissionais de enfermagem do Hospital Bom Pastor, em Varginha, participaram de uma capacitação promovida pelo setor de Educação Continuada, com foco na prevenção e manejo do botulismo iatrogênico. A ação foi realizada em resposta a um alerta emitido pelo Governo de Minas Gerais, que distribuiu material técnico às unidades de saúde do estado.

A atividade foi conduzida pela enfermeira Aline, por meio do Núcleo de Epidemiologia do hospital, e teve como objetivo repassar as informações e orientações atualizadas a respeito da doença, reforçando os cuidados necessários no ambiente hospitalar.

Segundo a coordenadora de Enfermagem do Hospital Bom Pastor, Gilmara Paiva, a iniciativa é essencial para manter a qualidade da assistência prestada à população.

“A educação continuada no ambiente hospitalar é fundamental para garantir a qualidade e a segurança no cuidado ao paciente, pois permite que os profissionais da saúde se atualizem constantemente diante das inovações científicas, tecnológicas e das mudanças nos protocolos de atendimento. Além disso, promove o desenvolvimento de competências, estimula o trabalho em equipe e fortalece a humanização no cuidado. Investir em educação continuada é investir em excelência e em uma assistência mais eficaz e segura”.

Botulismo Iatrogênico

O botulismo iatrogênico é uma forma rara de botulismo que ocorre como um evento adverso após a aplicação terapêutica ou cosmética da toxina botulínica, sendo geralmente causada por doses elevadas, aplicação inadequada ou produtos falsificados. O termo “iatrogênico” refere-se a uma doença causada por um exame ou tratamento médico.

Fonte: Prefeitura de Varginha