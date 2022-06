Hospital Bom Pastor recebe doação de 12 cadeiras de rodas e 3 mil máscaras

Entrega foi realizada nesta quarta-feira (8), na unidade de saúde.

Foto: RN Tintas/Divulgação

Após uma campanha em parceria com a Pinceis Atlas, a RN Tintas e Ferramentas conseguiu arrecadar 12 cadeiras de rodas e 3 mil máscaras para serem doadas para uma instituição de sua escolha. A campanha previa que para cada mil pinceis Atlas vendidos na rede de lojas RN, 1 cadeira de rodas seria doada pela empresa. Foram 12 mil pinceis vendidos e a participação de nossos clientes foi fundamental nesta ação que aconteceu nos meses de março e abril.

A entrega foi realizada na manhã desta quarta-feira, 08 de junho, no próprio hospital. De acordo com os diretores, são mais de mil pacientes atendidos diariamente no hospital e a doação chegou em boa hora. Estiveram presentes na entrega o gestor financeiro da RN, David Petrocchi; Tiago Felicori, comprador da RN; Lucas Barros Gonçalves da Costa, representante comercial da Pinceis Atlas; o presidente do Hospital Bom Pastor, Edson Antônio Menegueli; a diretora do hospital, Rosana de Paiva Silva Morais; a chefe da Divisão Administrativa, Luciana Oliveira e o captador de recursos do hospital, Ivo Fernandes Costa e Jesus.

Fonte: Luciana Vanessa/RN Tintas