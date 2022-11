Hospital Bom Pastor promoverá caravana do doador em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

Interessados (a) devem ter idades entre 16 e 69 anos.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta sexta-feira (25), o Hospital Bom Pastor promoverá a caravana do doador com visita ao Hemominas em Poços de Caldas. A ação acontece em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue.

Os interessados em serem doadores devem ter idades entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 kg. Vale ressaltar que, é necessário estar em bom estado de saúde e bem descansado (a).

Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas.

O agendamento acontece pelo Whatsapp (35) 9 9734-9458.