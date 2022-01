Hospital Bom Pastor implanta pesquisa de satisfação digital

A pesquisa servirá para avaliar o atendimento ofertado pelo hospital e, também, pela busca por melhorias.

Redação CSul/Foto: Divulgação

O Hospital Bom Pastor, em Varginha, lançou nesta quinta-feira (27), a pesquisa virtual de satisfação para colaboradores, pacientes, acompanhantes e população no geral. A pesquisa pode ser realizada através do site www.fhomuv.com.br.

Segundo Maida Pereira Coimbra, funcionária do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Hospital Bom Pastor, a pesquisa ajuda para avaliar e, se necessário, buscar melhorias para todos que necessitem do hospital. “Continuaremos utilizando as caixinhas de satisfação que estão espalhadas pelos corredores do Hospital Bom Pastor e o atendimento presencial na sala do SAC, que está localizado no final do Corredor do Posto B1 (antiga Brinquedoteca). Não deixem de participar, divulgar entre os pacientes e acompanhantes e deixar suas sugestões, dúvidas, elogios ou reclamações, pois é através da participação dos usuários que podemos avaliar e melhorar os serviços oferecidos aos colaboradores e clientes externos” – disse.