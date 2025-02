Hospital Bom Pastor é contemplado pelo programa Receita Cidadã

O valor total da destinação está avaliado em R$1.676.543,39.

Foto: Prefeitura de Varginha

Hospital Bom Pastor de Varginha , juntamente com outras Instituições da cidade,foi contemplado com um lote de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Trata-se do Receita Cidadã, uma ação social da Receita Federal que possibilita que as mercadorias sejam utilizadas pelas instituições quando pertinente ou revertidas, por meio da realização de bazares em recursos para aquisição de equipamentos e outras necessidades das mesmas.

O Presidente da FHOMUV, Edson Menegueli enaltece esta ação social por parte da Receita Federal que reverte estas apreensões em benefícios as instituições sociais e ao Hospital Bom Pastor que oferece assistência 100% SUS a população

A distribuição ocorreu nessa sexta-feira, 21 de fevereiro. A entrega das mercadorias acontece no Depósito de Mercadorias Apreendidas (DMA) de Poços de Caldas. As mercadorias foram destinadas para 27 entidades beneficentes de 9 cidades do Sul de Minas.

O evento fez uma Destinação Temática em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, e está alinhado com o Programa Mulher Cidadã do Ministério da Fazenda. Todas as instituições contempladas atuam na proteção e promoção dos direitos das mulheres. O valor total da destinação está avaliado em R$1.676.543,39.

De acordo com o delegado da Receita Federal no Sul de Minas, auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa “Sempre que possível estamos destinando mercadorias para as entidades beneficentes, contribuindo para que tenhamos um retorno de nosso trabalho para a sociedade carente e, também fazendo uma destinação de utilidade pública. Vale ressaltar que são mercadorias objeto de operações de combate a importação irregular realizadas pela Receita Federal.”

As entidades de Varginha que receberam a doação :

Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas de Varginha e região; Abraco Sul De Minas, Abraco, Varginha

Associação Beneficente Kerygma – Varginha

Pro-rim Varginha-associação de Renais Crônicos e Transplantados – Varginha

Associação Anjos de Branco – Varginha

Fundação Hospitalar do Município de Varginha FHOMUV – Varginha

Nucap – Núcleo de Capacitação para a Paz – Varginha

Centro Espírita Amor e Caridade – Varginha

Associação Alegria de Assistência à Criança de Varginha e Região – Varginha

Associação Kyokushin Oyama – Varginha

“Esta ação social da Receita Federal é de extrema importância para todos os envolvidos, pois possibilita que estas mercadorias sejam utilizadas pelas instituições quando pertinente ou revertidas, através da realização de bazares em recursos para aquisição de equipamentos e outras necessidades das mesmas”, disse a Diretora Geral do Hospital Bom Pastor, Rosana de Paiva Silva Morais.

Fonte: Prefeitura de Varginha