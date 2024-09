Hospital Bom Pastor de Varginha completa 36 anos

Foto: Prefeitura de Varginha

O Hospital Bom Pastor – HBP de Varginha realizou atividades para marcar os 36 anos de atividade, nesta terça e quarta-feiras, dias 10 e 11 respectivamente.

O aniversário foi marcado com momento de oração e agradecimento com a equipe do HBP pelas conquistas e realizações. O HBP é selecionado frequentemente para programas de referência como o “Lean nas Emergências” que é um Projeto que visa reduzir a superlotação nas urgências e emergências de Hospitais públicos e filantrópicos. O projeto conta com a participação dos Hospitais Beneficência Portuguesa de São Paulo e Moinhos de Vento e liderado pelo Hospital Sírio-Libanês.

“Nessa data também pedimos a Deus que ilumine todo trabalho que será prestado à população”, afirma Rosana Morais, diretora do HBP.

Atualmente o HBP, presta atendimento especializado em Oncologia, com um Corpo Clínico 54 especialidades médicas, para prestação de serviços de 52 municípios da região. Atendimento em clínica médica, pediatria e ortopedia no Pronto Atendimento, sua estrutura física é composta 112 leitos, que prestam assistência em Internações Clínicas Médica e Cirúrgicas Gerais, Ortopécicas e Oncológicas sendo 100% SUS. Realizou em 2023 os expressivos quantitativos de 1.128 pacientes atendidos na radioterapia, 24.718 procedimentos de quimioterápicos e 5.152 cirurgias gerais/ortopédicas e oncológicas.

O Sr. Edson Menegueli enaltece o trabalho realizado pela equipe de servidores que se dedica com todo carinho e qualidade na assistência cada dia melhor aos pacientes do Hospital Bom Pastor.

História

A assistência médica e hospitalar teve início em 06 de Julho de 1989 para Varginha e região, sendo que em 1988 foi instituída a Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, instituição com certificação de Utilidade Pública Municipal, sem fins lucrativos, credenciada pelo Ministério da Saúde para prestar assistência médico-hospitalar, destacando-se como referência Oncológica para aproximadamente 900.000 mil habitantes da região.

Fonte: Prefeitura de Varginha