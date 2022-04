Hospital Bom Pastor comemora sete meses de Imersão no Projeto “Saúde em nossas mãos”

Iniciativa do Ministério da Saúde juntamente com hospitais referência no país, tem como objetivo reduzir as infecções em ambiente de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Foto: Prefeitura de Varginha

No último dia 31 de março e 1º de abril, o Hospital Bom Pastor de Varginha comemorou sete meses de imersão no projeto “Saúde em Nossas Mãos”. A iniciativa acontece por meio do Ministério da Saúde em parceria com os hospitais referência no Brasil. O projeto tem como objetivo capacitar por 24 meses, para a redução de infecções em ambiente de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Para Edson Antônio Menegueli, presidente da Fundação Hospitalar do Município de Varginha, é uma satisfação para a equipe do Hospital Bom Pastor estar inclusa no projeto, visto que, somente unidades selecionadas integram a iniciativa.

“Estar entre os poucos selecionados já nos trouxe enorme alegria, ver a equipe da UTI do HBP altamente engajada com o objetivo ainda maior, superar a meta estabelecida pelo projeto e multiplicar para outros setores igualmente importantes para nossa assistência, nos enche de orgulho! Agradeço e parabenizo, em especial a equipe de assistência, e aos demais envolvidos”, disse.