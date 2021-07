Homem morre após batida entre carro e caminhão na MGC-491, em Varginha

Acidente aconteceu no mesmo local do tombamento de uma carreta no dia anterior; vítima fatal tinha 26 anos.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde desta quarta-feira (14), vitimou fatalmente a vida de um homem de 26 anos. A ocorrência foi registrada na MGC-491, em Varginha. O local é o mesmo que uma carreta tombou no dia anterior – na popularmente conhecida “curva do cigano”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, além da vítima fatal, um outro homem também ficou ferido. Esse, porém, já estava fora do veículo no momento da chegada dos militares, tendo sofrido traumas na mandíbula e escoriações, sendo levado ao hospital Bom Pastor.

Ainda conforme os bombeiros, o condutor do carro ficou preso às ferragens e morreu ainda no local do acidente. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.

O trânsito no local ficou fechado por cerca de duas horas.