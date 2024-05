Homem morre afogado no Condomínio Lagamar em Varginha

Segundo relatos, dois homens estavam na canoa quando ela virou.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta segunda-feira (13), uma tragédia chocou moradores do condomínio Lagamar, em Varginha. Um homem, aproximadamente com 70 anos de idade, estava em uma canoa quando esta virou nas águas do manancial. Ele foi retirado da água por terceiros e, inicialmente, foi registrado como um caso de mal súbito. No entanto, ao chegar ao local, a equipe de resgate constatou que se tratava de um caso de afogamento.

Segundo relatos, dois homens estavam na canoa quando ela virou. Um dos homens conseguiu nadar até a margem em busca de ajuda. Quando retornou com mais pessoas e outro barco, encontraram a vítima já desacordada.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), porém, após 30 minutos de tentativas, o médico do SAMU constatou o óbito da vítima.

A ocorrência foi encerrada, e as autoridades locais estão conduzindo as investigações necessárias. Este triste acontecimento serve como alerta para a importância da segurança durante atividades aquáticas, principalmente em locais de risco como mananciais.

Fonte: Corpo de Bombeiros