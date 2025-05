Homem esfaqueado pede socorro na rodoviária de Varginha

Vítima foi encaminhada pro Hospital Bom Pastor por uma ambulância do SAMU

Foto: GCMV

No início da manhã de domingo, (18/05), por volta de 05h20, um homem de 30 anos, compareceu nas instalações do Terminal Rodoviário, pedindo por socorro, alegando ter sido agredido e esfaqueado nas proximidades Bairro Vila Bueno por suspeitos não identificados.

Transeuntes que passavam pelo local tentaram prestar socorro a vítima, que apresentava confusão mental, sinais de hipotermia e ferimentos na cabeça e no ombro com intenso sangramento, sendo assim acionado o SAMU, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha que estava no local, também auxiliou no atendimento.

Compareceu no local a USB 01 do SAMU, cuja equipe, após prestar os primeiros atendimentos, transportou a vítima até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor.

Fonte: GCMV