Homem é vítima de perfurações na Av. Benjamin Constant, em Varginha

Neste domingo (26), um homem foi vítima de agressões na Av. Benjamin Constant, em Varginha. Conforme a PM, ele foi encontrado no chão coberto de sangue e com ferimentos graves.

A agressão foi flagrada por câmeras de segurança, através das imagens é possível ver o momento em que a vítima discute com um homem e na sequência é ataca com socos. Outras duas pessoas estiveram no local.

O homem foi socorrido pelo Samu para o Hospital Bom Pastor, devido à isso não foram colhidas informações. Nenhuma testemunha se apresentou.

Segundo o Samu, o homem estava com perfurações e sangramento.

Conforme os militares, o B.O foi registrado como lesão corporal. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

