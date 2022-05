Homem é preso em Varginha após aplicar golpe do cartão em idosos

Preso nesta terça-feira (03), suspeito deu prejuízo de mais de 20 mil em idosos.

Redação Csul / Foto: Polícia Militar

Um homem de 24 anos, foi preso nesta terça-feira (03), em Varginha, suspeito de aplicar golpes do cartão de crédito em dois idosos.

A vitima de 72 anos, contou que teria recebido uma ligação na manhã de segunda-feira (02), onde foi informado que seu cartão de crédito havia sido clonado e que, pessoas não identificadas estariam realizando movimentações bancárias.

Foram solicitados os dados e endereço do idoso, onde um possível funcionário do banco compareceu e pediu à vítima o cartão e que escrevesse uma carta de contestação de compras. No dia seguinte, o idoso foi até a agência bancária e foi informado que várias transações foram feitas, sendo retirado da conta o total de R$ 20.675,00.

Ainda de acordo com a vítima, ao sair da agência, avistou o suspeito sentado em um banco na Praça José de Resende Paiva. O suspeito correu, mas foi contido por populares no local, até a chegada da PM.

De acordo com os militares, no local foram encontrados com o suspeito a quantia de R$ 130,00, um aparelho celular e o cartão de crédito da vítima. Ele contou aos militares que era de São Paulo e que estava hospedado em um hotel, no centro.

A PM realizou buscas no quarto do hotel e foram encontradas 10 máquinas de cartão, uma carta de contestação escrita por uma mulher de 75 anos, e dois cartões no nome dela. Foi feito contato com a mulher, também moradora de Varginha, que alegou ter sofrido o mesmo golpe que o idoso, na segunda-feira (2).

O homem foi preso e o material apreendido.

*Com informações Varginha Online