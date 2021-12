Homem é preso com R$ 3 mil em notas falsas em Varginha

De acordo com a Polícia Federal, o suspeito contou que adquiriu as notas pela internet. Todas as cédulas eram de 100 reais.

Redação CSul/Foto: Divulgação Polícia Federal

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (1º), com R$ 3 mil em notas falsas. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito contou que adquiriu as notas pela internet. Todas as cédulas eram de 100 reais.

Durante a ocorrência, foi identificado um estabelecimento comercial onde o investigado teria efetuado o pagamento com uma das cédulas. No local da prisão, foram apreendidas as cédulas falsas e o aparelho de telefone celular do investigado, que foi levado à perícia técnica.

O homem foi preso e levado ao presídio de Varginha, onde responderá pelo crime de cédula falsa.