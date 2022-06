Homem é preso após ameaça e disparos com arma de fogo, em Varginha

Com sinais de embriaguez, suspeito foi preso e levado a delegacia para demais providências.

Neste sábado (11) às 22h10min, a Polícia Militar foi acionada à Rua José Barcelona, em Varginha onde havia denúncia de disparo de arma de fogo em via pública, próximo a um bar.

Durante rastreamento a guarnição policial avistou o veículo do suspeito que tentou fugir, mas seu condutor de 51 anos acabou abordado.

Foi localizado sob o banco do motorista, uma pistola calibre 9mm. carregada com 12 munições intactas.

A testemunha de 45 anos informou que o suspeito foi até o bar e ameaçou um indivíduo com a arma de fogo, fugindo em seguida.

O suspeito apresentou registro da arma e negou as ameaças e o disparo. Ele que apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo preso e conduzido para a delegacia de plantão para demais providências, junto com o material arrecadado.

Fonte e foto: PM