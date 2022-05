Homem morre atropelado por ônibus na Av. Rio Branco, em Varginha

Vítima apresentava ferimentos

Redação CSul / Foto: William Boechat/Varginha 24Horas

No início da tarde desta quarta-feira (18), um homem foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo, na Avenida Rio Branco, em Varginha.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como João Batista Lino, de 74 anos, apresentava traumas no abdômen e membros inferiores. O homem faleceu ainda no local.

De acordo com os militares, no momento do acidente a vítima estava descendo a Av. Rio Branco sentido igreja Matriz, fora da calçada e fora da faixa de pedestres.

Ainda de acordo com os bombeiros, o sinal de trânsito estava aberto para o ônibus que, estava virando a sua esquerda subindo a Avenida Rio Branco.

O trânsito no local precisou ser interditado, mas já foi liberado.