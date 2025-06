Hoje tem aula gratuita de dança no Via Café Shopping Center

Aberta a pessoas de todas as idades, ação tem como proposta incentivar hábitos saudáveis e proporcionar momentos de lazer aos frequentadores do shopping.

Foto: Via Café Shopping Center

O Via Café Shopping Center realiza nesta quarta-feira, 18 de junho, a primeira edição do Via Café Ritmos, aula de dança gratuita e aberta ao público. A atividade acontece das 19h às 20h, no Espaço Via Café, localizado na entrada do cinema. Para participar, não é necessário fazer inscrição. Basta comparecer ao local no horário da atividade.

A aula será conduzida pelo Educador Físico, professor e coreógrafo de dança de salão, Wagner Webert, que tem mais de duas décadas de experiência no ensino de ritmos variados, como forró, soltinho (anos 60, 70 e 80), samba e salsa.

Aberta a pessoas de todas as idades, a ação tem como proposta incentivar hábitos saudáveis e proporcionar momentos de lazer aos frequentadores do shopping. “O Via Café Ritmos surge como uma opção acessível e descontraída para quem busca movimento no dia a dia. A ideia é transformar o shopping em um espaço onde as pessoas também cuidam da saúde e se conectam por meio da dança”, afirma a coordenadora de marketing, Priscila Pompeu.

Fonte: Via Café Shopping Center