Hemominas será inaugurado em Varginha no final do mês de julho

Chefe do Executivo espera que, a inauguração ocorra na última semana do mês.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a vinda oficial do Posto Avançado de Coleta Externa (PACE) da Hemominas no município, que funcionará em um prédio alocado, localizado na Avenida Maria Rezende Braga, 105, no bairro Vila Verde, atualmente o local está passado por uma reestruturação para atender a demanda.

“A nossa expectativa é que a inauguração ocorra na última semana do mês de julho”, conta o prefeito Vérdi Melo, que ao longo dos últimos dois anos participou de várias reuniões com a equipe da Hemominas, com o intuito de viabilizar a abertura do PACE na cidade. “Com isso as pessoas não precisarão mais se deslocar para outras cidades para a doação de sangue. Poderão Fazer aqui, em Varginha, com toda segurança”, conclui o prefeito Vérdi.

“Com a abertura do PACE as coletas inicialmente ocorrerão três vezes por semana, mediante agendamento de uma média de 60 candidatos/dia, e a expectativa de coletar de 45 a 50 bolsas de sangue que seguirão para Poços a de Caldas onde passarão pelo processamento para entoa serem encaminhadas às agências transfusionais do município (Hospitais), explica Janaína Vieira Picheli, enfermeira referência técnica do Hemominas em Varginha.

“Em breve estaremos inaugurando a nova unidade do Hemominas em Varginha em uma sede mais

Moderna e adequada do ponto de vista sanitário, fornecendo o sangue para as cirurgias que são realizadas nos nossos hospitais, além dos insumos necessários, o que dará mais tranquilidade para a classe médica mas principalmente para a população de termos o sangue tão necessário para salvar vidas”, disse o secretário de Saúde, Dr Armando Fortunato Filho.

*Com informações Prefeitura de Varginha