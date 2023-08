Happy Hour Empresarial da Abrasel Sul de Minas debate como o espaço físico pode influenciar nas vendas

O evento contou com a presença de associados, empresários, arquitetos e demais interessados no assunto, em uma noite de networking e aprendizado.

Na noite da última quarta-feira (09/08), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Sul de Minas, em parceria com a Domun Sob Medida e a Nunes e Reis Arquitetura, realizaram o Happy Hour Empresarial, com o tema: “Como seu espaço físico pode influenciar nas vendas?”.

O evento contou com a presença de associados, empresários, arquitetos e demais interessados no assunto, em uma noite de networking e aprendizado. De acordo com o presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, a aparência de uma fachada pode ter um impacto significativo na percepção do cliente sobre a marca, produtos e serviços oferecidos.

“Hoje uma fachada, uma arquitetura e uma decoração desempenham um papel crucial nas vendas, pois atraem consumidores, tornando o negócio mais convidativo e chamando a atenção das pessoas que passam pela área. A primeira impressão é fundamental no mundo dos negócios, e a fachada é a primeira coisa que os clientes veem ao se depararem com um estabelecimento”, explicou André Yuki.

Para Dayanne Belato, CEO da Domun Sob Medida, é necessário sempre pensar na iluminação, fluxo e mobiliário, o que aumenta as vendas em até 40%. “Já foi comprovado que 70% do estímulo dos clientes é visual. Fazemos uma consultoria com profissionais qualificados e realizamos as alterações, para aumentar as vendas e melhorar o espaço físico”, afirmou.

Segundo Eneida, sócia da Nunes e Reis Arquitetura, a arquitetura comercial está presente no dia a dia dos empreendedores. “É de extrema importância apresentarmos esse tema para uma gama de empreenderes que estavam dispostos em nos ouvir. Recebemos um feedback ótimo de pessoas que analisaram seu espaço e que viram que podem melhorar mais e trazer mais vendas e negócios. Cumprimos com nosso objetivo”, ressaltou.

André Yuki ressaltou ainda que a arquitetura pode transmitir uma mensagem clara sobre o estilo, valores e propósito da empresa. “Isso pode despertar o interesse e a curiosidade dos clientes. Hoje, os restaurantes não só vendem alimentos, vendem prazer, estilo de vida, saúde e experiências, impulsionando assim, as oportunidades de vendas”, concluiu.

Descontos para associados

Domun Sob Medida: 7% em qualquer projeto e 15% nos projetos acima de R$50.000,00 (confirmar condições).

7% em qualquer projeto e 15% nos projetos acima de R$50.000,00 (confirmar condições). Nunes e Reis Arquitetura: 10% nos projetos comerciais e 5% nas consultorias.

