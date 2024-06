Handebol masculino e feminino de Varginha conquistam título da Liga Cadete

Ambos os jogos finais foram contra a equipe de São Lourenço.

Foto: Prefeitura de Varginha

As equipes de Handebol de Varginha brilharam ao conquistar os títulos da Liga Cadete (Sub-16) tanto no feminino quanto no masculino. Ambos os jogos finais foram contra a equipe de São Lourenço.

As finais ocorreram no Ginásio da Semel no último sábado, dia 8 de junho. A final do feminino foi emocionante do início ao fim, decidida na prorrogação com um gol de falta no último segundo, garantindo a virada.

Já o jogo do masculino manteve sua hegemonia e assegurou o tricampeonato.

Os atletas de Varginha vêm demonstrando grande dedicação nos treinamentos, o que se reflete nos resultados obtidos. “Tanto o feminino quanto o masculino estão colhendo os frutos do esforço e da dedicação nos treinos,” destacou a técnica Maví, comemorando os títulos conquistados.

Destaques Individuais:

Melhor Jogador: Luan Veríssimo

Melhor Goleiro: Pedro Pires

Artilheiro: Andrey Iago

Melhor Jogadora: Júlia Zatti

Melhor Goleira: Sophia Vitória

Revelação: Anna Freitas

Fonte: Prefeitura de Varginha