Handebol de Varginha disputa Zonal do Campeonato Brasileiro

Pelo terceiro ano consecutivo Varginha disputa o Brasileiro.

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe de Handebol Masculino da SEMEL, da Prefeitura de Varginha – categoria Cadete (U16) disputa a partir desta terça-feira (29), o Zonal do Campeonato Brasileiro de Clubes de Handebol, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.

A disputa do campeonato vai até domingo, dia 04 de maio. A competição conta com 16 equipes dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Pelo terceiro ano consecutivo Varginha disputa o Brasileiro.

A técnica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL -, Maria Virgínia, a Maví, lembra que “no ano passado chegamos às finais pela primeira vez, um sonho ter uma equipe de Minas entre as 16 melhores do País, ficamos em 13° e ainda tivemos uma convocação da Seleção Brasileira com o atleta Andrey Iago”.

A treinadora Mavi está determinada e afirma que “esse ano buscaremos novamente essa vaga para a fase final que será em Brasília”.

