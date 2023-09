Hackathon do Instituto Cesullab de Ciência, Tecnologia e Inovação reúne profissionais de áreas diversas em busca de soluções inovadoras

Foram 12 horas de intensa dedicação e o grupo vencedor era composto pelo aluno do 4º período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Unis

Nos dias 23 e 24 de setembro, em total imersão, programadores, designers, gestores, desenvolvedores, publicitários e profissionais de marketing estiveram envolvidos em trazer soluções inovadoras, no Hackathon realizado pelo Instituto Cesullab de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT).

Foram 12 horas de intensa dedicação e o grupo vencedor era composto pelo aluno do 4º período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Unis, Nicholas Ciacci de Veras Fonseca e o ex-aluno de Ciência da Computação, Breno Freitas, além do Pós-graduado em Ciência de Dados e Machine Learning, pela CEUB, Marcos Veloso e Igor Luiz Rodrigues, estudante de Engenharia da Computação no INATEL.

“O evento trouxe problemas reais de dentro de uma corporação de porte médio e a exposição dessas experiências é fundamental para os alunos em formação. Fiquei orgulhoso do interesse em participar e ainda mais com o reconhecimento como a melhor solução proposta”, afirmou Alberane Lúcio, coordenador dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Unis.

De acordo com o ex-aluno Breno Freitas, os conteúdos abordados durante a sua formação ajudaram no resultado obtido. “Sem dúvida o curso contribuiu bastante para a nossa premiação, por já termos estudado no curso como modelar uma persona, pensar em suas dores e desejos, por exemplo, que foi uma das atividades feitas no Hacktown”.

De acordo com o estudante do 4º período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Nicholas Ciacci, foi a primeira vez que participou de um Hackathon. “Tive esta incrível oportunidade, em que nossa missão no projeto era a de criar uma solução inovadora, semelhante ao Zé Delivery, mas direcionada para farmácias, no caso à Rede Inova”, disse.

Segundo Nicholas, a equipe ficou muito satisfeita em ter tido a ideia que foi considerada a mais inovadora. “No primeiro dia, seguimos uma metodologia que nos permitiu criar empatia com os usuários, definir claramente a solução que buscávamos e gerar ideias para o projeto. Em seguida, mergulhamos na fase de prototipagem, mantendo o consumidor final como foco principal. Isso incluiu considerar as necessidades de idosos, pessoas com agendas ocupadas durante o horário de trabalho e aquelas com dificuldades de locomoção. No domingo, desenvolvemos o aplicativo e apresentamos nosso pitch. Nosso esforço culminou na criação de um aplicativo móvel usando a tecnologia React Native. Desenvolvemos uma interface altamente intuitiva que destacava a conveniência de solicitar entregas de farmácia, especialmente para aqueles que enfrentam desafios de mobilidade”, explicou.

“Essa experiência no Hackathon foi gratificante tanto em nível pessoal quanto para a sociedade em geral, além de enriquecer meu conhecimento técnico, pois tive a oportunidade de desenvolver um aplicativo móvel. Nossa solução visa aprimorar a acessibilidade e a conveniência para uma ampla gama de pessoas. Ao oferecer um serviço de entrega de farmácia eficiente e amigável contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e acessível”, complementa.

Nicholas também está entusiasmado com relação ao impulsionamento que este resultado pode trazer para a sua carreira profissional. “Quando olho para o futuro, penso que a capacidade de projetar e desenvolver uma solução inovadora em um ambiente competitivo foi fundamental para demonstrar minhas habilidades técnicas e minha aptidão para o trabalho em equipe. Essa conquista será uma adição valiosa ao meu currículo e me ajudará a me destacar no mercado de trabalho”, afirma.

Além da premiação em dinheiro recebida, no valor de R$ 1.000, o grupo recebeu, como reconhecimento adicional, um convite especial. “A Rede Inova convidou-nos para participar de seu evento exclusivo, o CONEXÃO IN 2023, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de outubro, na cidade de Belo Horizonte. Este evento proporcionará uma excelente oportunidade para expandir meu networking e me conectar com outros profissionais e mentores da área. Estou ansioso para aproveitar este momento único e continuar aprendendo e crescendo após o Hackathon”, disse Nicholas.

