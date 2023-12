Guardas Municipais de Varginha interceptam veículo com queixa de furto

Diante dos fatos a PM foi acionada para as demais providências, sendo o veículo recolhido ao pátio credenciado e o condutor conduzido até a Delegacia.

Foto: GCMV

No início da madrugada desta quarta-feira, 27, um Guarda Municipal, que estava de plantão na área central, visualizou um veículo, cujas características coincidiam com as informações repassadas de veículo furtado.

Imediatamente as demais equipes do turno foram avisadas via rede de rádio, sendo que uma delas, que realizava o patrulhamento pela Av. Benjamin Constant deparou com o veículo suspeito e após realizar acompanhamento conseguiu abordar o mesmo, sendo verificado que de fato se tratava do veículo de luxo com queixa de furto, um Audi de cor preta de Boa Esperança.

Diante dos fatos a PM foi acionada para as demais providências, sendo o veículo recolhido ao pátio credenciado e o condutor conduzido até a Delegacia.

Fonte: GCMV