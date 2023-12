Guardas Municipais de Varginha conduzem suspeito por furto de cabos de energia

Suspeito foi conduzido juntamente com o material recolhido até a Delegacia para prestar esclarecimentos.

Foto: GCMV

Na manhã desta terça-feira, 12, uma equipe da GCMV, que estava em deslocamento pelo bairro de Fátima, deparou na Av. Dr. Modena, com um homem em atitudes suspeitas saindo do campo de futebol carregando dois sacos, ao ser abordado foi constatado que dentro do sacos havia uma quantidade significativa de fios e cabos.

Como o suspeito, de 23 anos, não soube informar a origem do material, este foi conduzido juntamente com o material recolhido até a Delegacia para prestar esclarecimentos. Em pesquisa no sistema foi constado que o conduzido havia saído do presídio há apenas três dias.

Fonte: Prefeitura de Varginha