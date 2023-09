Guardas Municipais de Varginha conduzem menores, suspeitas de furto, em loja do centro

Suspeitas alegaram que não foi a primeira vez que isso aconteceu e que foram incentivadas pelos colegas da escola, que vão naquela loja para cometer esta prática tranquilamente.

Foto: GCMV

Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha que realizava o patrulhamento preventivo na área central foi acionada por uma funcionária de uma loja de departamentos instalada na Rua Presidente Antônio Carlos, a qual informou que duas jovens que se encontravam no interior da citada loja foram flagradas praticando o furto de várias mercadorias, acondicionado-as dentro de sacolas que as mesmas portavam.

Os Guardas Municipais seguiram a vendedora até o local onde são monitoradas as câmeras de segurança instaladas no interior do comércio, sendo constatada a veracidade dos fatos. Uma das funcionárias da loja informou que abordou as suspeitas, de 17 anos e de 15 anos, antes das mesmas saírem do comércio e verificou que as sacolas que as mesmas portavam estavam cheias de mercadorias da loja, momento em que as outras vendedoras avistaram a viatura da GCM e pediram apoio.

Ao serem questionadas as menores alegaram que não foi a primeira vez que isso aconteceu e que foram incentivadas pelo pessoal da escola, que vão muito naquela loja para cometer esta prática tranquilamente. Ao verificarem o interior das sacolas que as menores portavam os Guardas Municipais localizaram vários itens entre perfumes, maquiagens, bijuterias, adereços e aparelhos eletrônicos, os quais foram reconhecidos pelas funcionárias da loja, totalizando aproximadamente mil reais em mercadorias.

Diante dos fatos, foi acionado o conselho tutelar para acompanhar a ocorrência, sendo as menores conduzidas até o Pronto atendimento do Hospital Bom Pastor, e posteriormente encaminhadas até a Delegacia de Polícia, onde foram deixadas sob a responsabilidade da autoridade policial e da genitora de uma das menores, que compareceu para acompanhar sua filha.

Fonte: Prefeitura de Varginha