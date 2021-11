Guarda Municipal realiza curso e treinamento para manuseio de arma de fogo em Varginha

Segundo a GCM, o curso tem como meta proporcionar aos guardas da cidade o adequado conhecimento e a utilização de equipamento letal.

Redação CSul/Foto: Divulgação GCM

A Guarda Civil Municipal de Varginha realiza, na próxima segunda-feira (29), a aula de inauguração do curso de formação, treinamento e capacitação técnica para o manuseio de arma de fogo a seus agentes.

Segundo a GCM, o curso tem como meta proporcionar aos guardas da cidade o adequado conhecimento e a utilização de equipamento letal, no estrito cumprimento do dever legal, fundamentado no ordenamento jurídico vigente, viabilizando o processo de segurança pública no município, por meio de qualificação e capacitação, com estrita observância às regras determinadas na Lei Federal nº 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento, que foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 9.847/2019.

De acordo com a prefeitura, o curso será ministro por todo efetivo da guarda, que hoje conta com 88 agentes. Ainda conforme a administração municipal, os guardas serão divididos em cinco turmas, seguindo a matriz curricular da disciplina de armamento e tiro dos cursos de formação, estabelecida pela Coordenação Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal, contemplando aulas teóricas e práticas para o manuseio e utilização de arma de fogo, com duração total de 160 horas/aulas..