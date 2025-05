Guarda Municipal participa de Seminário de Segurança da Mulher em Alfenas

Na última sexta-feira (16/05) integrantes da Guarda Civil Municipal de Varginha participaram representando a instituição no “Seminário de Segurança da Mulher” promovido pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas – CONSEPA, em pareceria com a Guarda Civil Municipal de Alfenas e a Prefeitura daquela cidade.

O evento, que teve início às 08h e se estendeu até as 16h, foi realizado na Escola do Legislativo Prof. Edson Antônio Velano, e consistiu em uma rodada de palestras com temas diretamente ligados a mulher e as diversas formas de violência contra as mulheres.

Seminário contou com a presença de várias autoridades civis e militares, de representantes de entidades civis ligadas a causa, bem como de integrantes das Guardas Civis Municipais de Alfenas, Campos Gerais, Guaxupé, Poços de Caldas,Três Pontas e Varginha.

