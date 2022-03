Guarda Municipal de Varginha recebe novos armamentos

Segundo a prefeitura, os armamentos poderão ser utilizados em caso de necessidade pelos agentes visando ações preventivas na cidade.

Redação CSul/Foto: Divulgação Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal de Varginha recebeu, nesta segunda-feira (7), armamentos que, segundo a prefeitura, poderão ser utilizados em caso de necessidade pelos agentes visando ações preventivas na cidade. Conforme a prefeitura, ao todo são cinco espingardas calibre 12; munições para calibre 12 e pistolas .40; além de carregador e coldres.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Vérdi Melo e do vice-prefeito, Leonardo Ciacci, da presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva, e do o secretário de Planejamento, Ronaldo Gomes Lima Júnior, um dos instrutores do curso que está sendo ministrado pela prefeitura para os agentes da GCMV.

Segundo o diretor da Guarda Municipal de Varginha, Marcos Cleber Salles, o armamento foi adquirido com recursos do município e emendas impositivas apresentadas pelos vereadores Carlinhos da Padaria, Dudu Ottoni e Leonardo Ciacci – hoje vice-prefeito – mas, à época, vereador.

Ainda conforme o diretor, as armas poderão ser utilizadas para dispersão em caso de tumultos, quando haver necessidade. Nestas situações, serão utilizadas munições de borracha.

De acordo com Vérdi, “a aquisição do armamento será de grande importância para o crescimento da instituição, otimizando não somente os trabalhos preventivos desenvolvidos diuturnamente, como também, para ampliar a capacidade operacional de pronta resposta quando se fizer necessário”.

Curso de Formação, Treinamento e Capacitação Técnica para o Manuseio de Arma de Fogo

A Guarda Civil Municipal de Varginha iniciou, no dia 29 de novembro de 2021, o “Curso de Formação, Treinamento e Capacitação Técnica para o Manuseio de Arma de Fogo”, para seus agentes.

O curso, que já está na reta final, está sendo ministrado para todo o efetivo da guarda, que foi dividido em cinco turmas, seguindo a matriz curricular da disciplina de armamento e tiro dos cursos de formação das Guardas Civis Municipais, estabelecida pela Coordenação Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal, contemplando aulas teóricas e práticas para o manuseio e utilização de arma de fogo, com duração total de 160 horas/aulas.