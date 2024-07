Guarda Municipal de Varginha prende suspeitos e apreende drogas e materiais

Foram encontrados porções de substâncias análogas a maconha e a cocaína, balança de precisão, plástico filme, normalmente utilizado para embalar entorpecentes, e uma faca com lâmina.

Fonte: GCMV

No início da madrugada desta quinta-feira, 25/07, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha deslocou até uma unidade de saúde do Bairro Imaculada para averiguar disparo de alarme e ao chegar ao local deparou com dois homens em atitudes suspeitas próximos ao alambrado do patrimônio.

Os suspeitos, ao perceberem a chegada da viatura, tentaram empreender fuga, mas foram contidos e abordados pela equipe, que ao verificar os materiais, que eles portavam, deparou com porções de substâncias análogas a maconha e a cocaína, balança de precisão, plástico filme, normalmente utilizado para embalar entorpecentes, e uma faca com lâmina de aproximadamente 15 cm.

Diante dos fatos, após a verificação de mais nenhuma anormalidade nas instalações da unidade de saúde, os Guardas Civis Municipais levaram os suspeitos, de 18 anos e 22 anos, sendo este último o mesmo que foi conduzido na semana anterior por outra equipe da GCMV pela mesmas atitudes suspeitas no mesmo local, até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor e posteriormente os conduziram, juntamente com o material recolhido, até a DEPOL para as providências cabíveis

Foto: GCMV