Guarda Municipal de Varginha participa de Seminário sobre Segurança Pública em Brasília

Objetivo foi aplicar princípios de liderança feminina, fomentar e competências inclusivas e eficazes nas organizações de segurança pública

Foto: GCMV

A Guarda Civil Municipal Alessandra representou não só Varginha, mas também as Guardas Municipais de Minas Gerais no evento realizado entre os dias 15 e 20/09 no Palácio da Justiça em Brasília/DF, que contou com a presença de 42 mulheres representantes das forças de segurança, que integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) de todas as unidades federativas do País e autoridades, quando foi debatido a construção de um Brasil mais seguro e justo, fomentando a cultura da igualdade de gênero e raça.

O seminário foi Coordenado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), o objetivo foi aplicar princípios de liderança feminina, fomentar e competências inclusivas e eficazes nas organizações de segurança pública, que contou com integrantes das Polícias Militares, Polícias Civis, Polícias Científicas, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais e Guardas Municipais de todas as unidades federativas, além da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

O evento contou com a participação ilustre dos Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Esther Dweck, Anielle Franco e do Secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, que em suas falas ressaltaram a importância do Papel da Mulher como parte atuante na contribuição para a Construção de um Brasil Mais Seguro, o que vem sendo alcançado com a mulher como força de trabalho, chegando a assumir cargos de liderança, mesmo enfrentando tantos desafios e intermediações, mas sempre procurando integrar o coro nas tomadas de decisões sobre políticas públicas, assumindo o seu Protagonismo na sociedade mais humanizada.

Foi destaque nas discussões a importâncias das políticas públicas dos estados e municípios voltadas para a valorização e principalmente no combate a violência contra a mulher, como forma de prevenção ao feminicídio, destacando a criação, o incentivo e manutenção dos “serviços integrados, como a Casa da Mulher Brasileira, as delegacias especializadas, as promotorias e outros.

Fonte: GCMV