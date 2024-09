Guarda Municipal de Varginha participa de ação da Semana Nacional do Trânsito

O tema da campanha deste ano é “Paz no trânsito começa por você” – “Uma vida, responsabilidade de todos”

Foto: GCMV

Na manhã desta quinta-feira (19/9), equipes da Guarda Civil Municipal de Varginha participaram na Rodovia MG 491, próximo ao trevo para Elói Mendes, de um blitz educativa, juntamente com representantes de outros órgãos, com entrega de panfletos e brindes, que é uma das ações da Semana Nacional do Trânsito 2024, que vai de 18 a 25 de setembro.

A ação mobilizada pela Prefeitura de Varginha, sob a coordenação do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN, contou com a parceria do SEST/SENAT, da Guarda Civil Municipal, do DEER, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar e de Grupos de motociclistas.

O tema da campanha deste ano é “Paz no trânsito começa por você” – “Uma vida, responsabilidade de todos”, objetivando a conscientização e a mobilização da sociedade em geral para a promoção de um trânsito mais responsável, pacífico e seguro para todos, sobretudo para os mais vulneráveis.

Fonte: GCMV