Guarda Municipal conduz suspeita com drogas a Delegacia de Varginha

Foto: GCMV

No final da tarde da última sexta-feira, 20/09, um equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, que realizava o patrulhamento no Praça José de Rezende Paiva, no Centro, se deparou com um grupo de dois homens e uma mulher em atitudes suspeitas.

Os Guardas Municipais realizaram a abordagem e durante a busca pessoal na suspeita, de 25 anos, foram localizados no interior da sua bolsa alguns invólucros, contendo uma substância análoga a maconha e no local onde a mesma estava sentada foi localizado um envelope contendo pedras características de ser crack já fracionadas e prontas para venda.

Diante dos fatos a suspeita, juntamente com o material apreendido, foi conduzida até a Delegacia para prestar esclarecimentos.

Fonte: GCMV