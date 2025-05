Guarda Civil realiza palestra em Escola Municipal de Varginha

Foto: GCMV

Na última semana, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, a Guarda Civil Municipal de Varginha, representada pelos GCMs Paulo Henrique e Barreto, ministraram palestras para alunos da Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende, com o objetivo de conscientizar os alunos sobre temas fundamentais para a formação cidadã e o convívio escolar saudável.

No período matutino, os alunos do 5º ao 9º ano participaram de atividades voltadas à educação no trânsito, onde foram abordados temas como a importância do comportamento seguro, direitos e deveres de pedestres e ciclistas, além de situações do cotidiano que envolvem a segurança viária, especialmente no entorno escolar.

Já no período vespertino, foi a vez das turmas do 1º ao 5º ano refletirem sobre bullying e respeito no ambiente escolar. As palestras estimularam a empatia, o diálogo, a valorização das diferenças e a importância de combater qualquer tipo de violência ou discriminação dentro da escola.

Ao todo, cerca de 850 crianças e adolescentes participaram das atividades, demonstrando grande interesse, envolvimento e compartilhando relatos sobre suas experiências. A interação dos alunos foi um dos pontos altos do evento, evidenciando o impacto positivo da ação.

A direção da escola e a Guarda Civil Municipal ressaltaram a importância da parceria entre as instituições para fortalecer o elo de confiança entre alunos, professores e os agentes da GCM, contribuindo para um ambiente mais seguro, educativo e acolhedor.

Fonte: GCMV