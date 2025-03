Guarda Civil Municipal presta homenagem às mulheres de Varginha

Evento contou com momentos de palestras, integração, compartilhamento de experiências, além de uma ação social em benefício ao Instituto Davi Dow.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Prefeito Leonardo Ciacci, juntamente com o vice-prefeito Antônio Silva, participou nesta sexta-feira, dia 7 de março, do II Café com as Mulheres, oferecido pela Guarda Civil Municipal em Homenagem ao Dia da Mulher, comemorado em 08 de março.

Na oportunidade, Ciacci parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia, em especial as que compõem a Guarda Municipal. Leonardo enfatizou a poso ação de destaque de Varginha que ocupa o Segundo lugar no Estado em segurança e agradeceu mais uma vez ao trabalho da Guarda “unida, coesa e muito bem formada graças ao comando de todos que por lá passaram”.

As palestras foram ministradas pela Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas, Durciliner Aparecida Inez, que abordou o tema o ”O auto índice de suicídio mas instituições de segurança pública é o que podemos fazer para sua redução; e Ana Veiga, empresária de varginha que abordou o tema “Liderança Feminina”.

