Guarda Civil Municipal ministra palestra sobre o trânsito em empresa de Varginha

Foram discutidos temas relacionados à convivência no trânsito, ressaltando a importância de atitudes responsáveis e do cuidado mútuo.

Foto: GCMV

Na manhã desta terça-feira, (03/06) a Guarda Civil Municipal de Varginha, por meio do GCM Paulo Henrique, ministrou uma palestra para os colaboradores da empresa Volcafé, com o objetivo de reforçar a importância do respeito, da empatia no trânsito e da preservação da vida.

A ação faz parte das atividades do movimento Maio Amarelo, que busca conscientizar a população para a redução de acidentes e a promoção de um trânsito mais seguro para todos.

Durante o evento, foram discutidos temas relacionados à convivência no trânsito, ressaltando a importância de atitudes responsáveis e do cuidado mútuo.

Além dos colaboradores da unidade de Varginha o evento também contou com a presença dos colaboradores da unidade da cidade de Caratinga, demonstrando o compromisso coletivo em prol da segurança viária.

A GCM Varginha reforça a mensagem: “Proximidade que dá certo”, sempre buscando estar ao lado da comunidade para construir um trânsito mais humano e seguro.

Fonte: GCMV