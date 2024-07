Guarda Civil Municipal intensifica patrulhamento na Zona Rural de Varginha

A estratégia de patrulhamento é tanto preventiva quanto repressiva, assegurando que a segurança seja mantida de maneira eficaz.

Foto: GCMV

Equipes da Guarda Civil Municipal de Varginha estão intensificando o patrulhamento na zona rural do município com o objetivo de garantir a segurança dos próprios municipais, como escolas e postos de saúde. A ação, realizada diuturnamente, visa prevenir e combater crimes nesses locais, especialmente durante o período de férias escolares, quando as unidades estão fechadas e mais vulneráveis a atos de vandalismo e furtos.

Apesar de muitos desses patrimônios estarem equipados com câmeras de videomonitoramento, a presença física dos guardas civis municipais é fundamental para a dissuasão de possíveis criminosos. A estratégia de patrulhamento é tanto preventiva quanto repressiva, assegurando que a segurança seja mantida de maneira eficaz.

A presença constante dos guardas nas áreas rurais promove a aproximação com os moradores, que são importantes colaboradores na manutenção da segurança. Por estarem mais próximos dos locais patrulhados, os residentes da zona rural desempenham um papel crucial na vigilância e na comunicação de atividades suspeitas às autoridades.

Fonte: GCMV