Guarda Civil Municipal de Varginha presta apoio em eventos durante o fim de semana

5° da Boa Música, mudança do trânsito na rua Dr. José Biscaro, Bairrão, Corrida Cooper Stander e Tríduo de Comemoração as Festividades de Imaculada Conceição

Foto: GCMV

Durante este fim de semana, equipes da Guarda Civil Municipal de Varginha prestaram apoio à diversos eventos que ocorreram na cidade. A GCM de Varginha, como sempre, deu o contínuo apoio no evento “5° da Boa Música” realizado em quintas-feiras alternadas, que já é considerado tradicional.

A equipe, também intensificou o apoio na mudança do trânsito na rua Dr. José Biscaro, entre o semáforo do Sesi e o cruzamento da Avenida Miguel Alves, no entorno do antigo Mercado do Produtor, onde esta sendo construída uma nova rotatória.

Neste domingo, 29/09, os guardas prestaram apoio em eventos esportivos que ocorreram durante o dia, como nos jogos do torneio de futebol “Bairrão”, no jogo em comemoração a inauguração do novo campo da “SEMEL”, na “Corrida Cooper Stander – rumo aos 30 anos”, que teve largada na Av. Manoel Vida e contou com a participação de três Guardas Municipais, GCMs Shirley, Thaís e Pablo.

E por fim, também no evento religioso realizado na noite de domingo, na Igreja Santa Terezinha do “Tríduo de Comemoração as Festividades de Imaculada Conceição”.

Fonte: Redação CSul, informações da GCMV